Россия и КНР активно развивают контакты в разных сферах, заявил Путин

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия и Китай активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной и гуманитарной сферах, заявил президент России Владимир Путин.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств", - сказал Путин в видеообращении в преддверии официального визита в КНР.