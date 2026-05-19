Россия приветствует введение безвиза с Китаем, заявил Путин

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия приветствует введение безвизового режима с Китаем, это открывает новые возможности для налаживания контактов между гражданами обеих стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"Мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая", - сказал Путин в видеообращении в преддверии официального визита в КНР.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.