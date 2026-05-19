Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНР не дружат против кого-либо, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 19.05.2026
Россия и КНР не дружат против кого-либо, заявил Путин

Путин: Россия и КНР не дружат против кого-либо, а работают на дело мира

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания.
  • Российский лидер подчеркнул, что тесная стратегическая связка России и Китая играет стабилизирующую роль на мировой арене.
  • Россия и Китай поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
В видеообращении перед визитом в КНР президент РФ подчеркнул, что тесная стратегическая связка России и Китая играет стабилизирующую роль на мировой арене.
"При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания", - заявил Путин.
Российский лидер отметил, что именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положений устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности.
Россия и Китай поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем, подчеркнул президент РФ.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, заявил Путин
03:05
 
РоссияКитайМоскваВладимир ПутинБРИКСООНСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала