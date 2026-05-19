Россия и КНР не дружат против кого-либо, заявил Путин

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
В видеообращении перед визитом в КНР президент РФ подчеркнул, что тесная стратегическая связка России и Китая играет стабилизирующую роль на мировой арене.
"При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания", - заявил Путин.
Россия и Китай поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем, подчеркнул президент РФ.