Товарооборот России и Китая давно превысил $200 миллионов, отметил Путин

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Товарооборот России и Китая продолжает расти, он уже давно превысил 200 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"Продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов", - сказал Путин в видеообращении в преддверии официального визита в КНР.