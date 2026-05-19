Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня.
- Путин напомнил о подписании 25 лет назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.
- 19–20 мая президент РФ посетит Китай с официальным визитом, где обсудит с председателем КНР актуальные вопросы двусторонних отношений и примет участие в открытии Годов образования России и Китая (2026–2027 год).
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Отношения России и Китая достигли действительно беспрецедентного уровня, заявил президент РФ Владимир Путин.
В видеообращении, опубликованном в преддверии официального визита в КНР, глава государства напомнил, что 25 лет назад Россия и Китай подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который заложил прочную основу для формирования стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства.
"И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня", - сказал Путин.
Президент РФ 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.
Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год). По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.