Путин обратился к гражданам Китая с видеопосланием

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин обратился к гражданам КНР с видеопосланием в преддверии своего официального визита в Китай.

Президент отметил беспрецедентный уровень отношений между Россией и Китаем и подчеркнул настрой на долгосрочное сотрудничество.

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии своего официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеопосланием, отметив беспрецедентный уровень отношений между двумя странами.

« "Дорогие китайские друзья, приветствую вас! Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНРСи Цзиньпина", — сказал он.

Президент указал на то, что в настоящее время отношения между двумя странами достигли беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на равных и вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих интересы Москвы и Пекина, включая защиту суверенитета и государственного единства.

Путин подчеркнул, что Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в различных сферах — от политики до оборонной сферы. Он отметил настрой лидера КНР Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией.

Президент подчеркнул, что в России с большим уважением относятся к истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке, и заинтересованы в том, чтобы народы двух стран становились еще ближе. Введение на взаимной основе безвизового режима между Россией и Китаем не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами.

Он также выразил уверенность, что Москва и Пекин вместе будут и далее делать все возможное для углубления партнерства ради динамичного развития двух стран и благополучия их народов, а также в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.

"До скорой встречи в Пекине!" — заключил Путин.

Как ранее сообщал журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков , видеообращение было записано вместо традиционной статьи Путина в китайских СМИ.