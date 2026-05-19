Все задержанные поезда из Крыма ввели в график

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Все поезда "Таврия" из Крыма, которые задерживались из-за временной приостановки движения на Крымском мосту, прибыли на конечные станции или введены в график.
- По состоянию на 19:00 мск с опозданием следуют в Крым три поезда, отправленные 19 мая.
- Время задержки в пути может измениться, напомнили в ГСЭ.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Все пассажирские поезда "Таврия" из Крыма в города материковой части России, которые во вторник задерживались в пути из-за временной приостановки движения на Крымском мосту, введены в график или прибыли на станции назначения, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"Все поезда "Таврия", которые следовали из Крыма с опозданием из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь с 17 на 18 мая, прибыли на конечные станции, либо введены в график", - отметили в компании.
Утром во вторник перевозчик сообщал о задержках девяти своих составов, позднее о шести.
Уточняется, что по состоянию на 19.00 мск с опозданием следуют в Крым три поезда, отправленные 19 мая: №028 Москва - Симферополь - на два часа, №068 Москва - Симферополь - на 45 минут и №007 Санкт-Петербург - Севастополь - на 1,5 часа.
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - напомнили в ГСЭ.