В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в поджоге подстанции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Подростка, подозреваемого в поджоге трансформаторной подстанции на железнодорожной станции, задержали в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщило управление на транспорте МВД России по СЗФО.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан местный житель. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.