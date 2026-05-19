В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в поджоге подстанции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге задержали подростка за поджог трансформаторной подстанции на железнодорожной станции Ручьи.
- Нарушитель использовал канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, действуя по указанию от неустановленного куратора через мессенджер.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Подростка, подозреваемого в поджоге трансформаторной подстанции на железнодорожной станции, задержали в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщило управление на транспорте МВД России по СЗФО.
"Установлено, что молодой человек причастен к поджогу трансформаторной подстанции на железнодорожной станции Ручьи Калининского района Санкт-Петербурга. Для этого он использовал канистру с легковоспламеняющейся жидкостью… Противоправное деяние злоумышленник совершил по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер", - говорится в сообщении.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан местный житель. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.