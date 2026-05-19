В аэропорту Пекина Путина встретили дети с флагами России и Китая
18:40 19.05.2026 (обновлено: 19:00 19.05.2026)
В аэропорту Пекина Путина встретили дети с флагами России и Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимира Путина в аэропорту Пекина встретили дети с флагами России и Китая.
  • В приветствии российского президента также приняли участие парадный оркестр и рота почетного караула.
ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Президента России Владимира Путина у трапа самолета в аэропорту Пекина встретили дети, во время приветствия они размахивали российскими и китайскими флагами, передает корреспондент РИА Новости.
Главу государства по прилете в Пекин рядом с трапом встретила группа детей, одетых в одинаковые наряды - голубые рубашки и белые брюки. Во время приветствия они размахивали миниатюрными флагами России и Китая.
"Добро пожаловать! Сердечно приветствуем!" - скандировали дети на китайском языке в честь прибытия российского лидера.
Кроме того, в приветствии Путина в аэропорту также приняли участие парадный оркестр и рота почетного караула.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина приехал в Китай с официальным визитом, который будет проходить 19-20 мая.
