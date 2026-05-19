Новиков стал победителем велогонки "Пять колец Москвы"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Савва Новиков одержал победу в генеральной классификации велогонки "Пять колец Москвы".
- На последнем этапе Новиков занял второе место. Первым стал Михаил Фокин, третьим - Сергей Косарев.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский велогонщик Савва Новиков одержал победу в генеральной классификации гонки "Пять колец Москвы".
На последнем этапе Новиков занял второе место. Первым стал Михаил Фокин, третьим - Сергей Косарев.
Гонка проходила с 15 по 19 мая в Крылатском. "Пять колец Москвы" проводится с 1993 года и считается преемницей гонки по Садовому кольцу, которая проходила с 1920 года.