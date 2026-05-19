"Сан-Антонио" обыграл "Оклахому" на старте полуфинала плей-офф НБА

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Сан-Антонио Сперс" во втором овертайме обыграл "Оклахома-Сити Тандер" в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Оклахоме и завершилась победой гостей со счетом 122:115 (27:27, 24:17, 29:29, 21:28, 21:14). Самым результативным игроком матча стал центровой "Сперс" Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл (41 очко + 24 подбора). Также дабл-даблы в составе победителей оформили Дилан Харпер (24 очка + 11 подборов) и Стефон Касл (17 очков + 11 передач). У "Оклахомы" 31 очко набрал Алекс Карусо, а Шей Гилджес-Александер оформил дабл-дабл (24 очка + 12 передач).
"Сан-Антонио" вышел вперед в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч также пройдет в Оклахоме 20 мая.