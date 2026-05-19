"Сан-Антонио" обыграл "Оклахому" на старте полуфинала плей-офф НБА

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Сан-Антонио Сперс" во втором овертайме обыграл "Оклахома-Сити Тандер" в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Сан-Антонио" вышел вперед в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч также пройдет в Оклахоме 20 мая.