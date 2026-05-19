Рейтинг@Mail.ru
"Сан-Антонио" обыграл "Оклахому" на старте полуфинала плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
07:37 19.05.2026 (обновлено: 09:17 19.05.2026)
"Сан-Антонио" обыграл "Оклахому" на старте полуфинала плей-офф НБА

"Сан-Антонио" обыграл "Оклахому" в первом матче полуфинала плей-офф НБА

© Соцсети "Сан-Антонио Сперс"Виктор Вембаньяма
Виктор Вембаньяма - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Соцсети "Сан-Антонио Сперс"
Виктор Вембаньяма. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Сан-Антонио Сперс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА.
  • Встреча завершилась победой «Сан-Антонио» со счетом 122:115.
  • Самым результативным игроком матча стал центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма, который набрал 41 очко и сделал 24 подбора.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Сан-Антонио Сперс" во втором овертайме обыграл "Оклахома-Сити Тандер" в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
НБА
19 мая 2026 • начало в 03:30
Закончен в OT
Оклахома-Сити
115 : 122
Сан-Антонио
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча прошла в Оклахоме и завершилась победой гостей со счетом 122:115 (27:27, 24:17, 29:29, 21:28, 21:14). Самым результативным игроком матча стал центровой "Сперс" Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл (41 очко + 24 подбора). Также дабл-даблы в составе победителей оформили Дилан Харпер (24 очка + 11 подборов) и Стефон Касл (17 очков + 11 передач). У "Оклахомы" 31 очко набрал Алекс Карусо, а Шей Гилджес-Александер оформил дабл-дабл (24 очка + 12 передач).
"Сан-Антонио" вышел вперед в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч также пройдет в Оклахоме 20 мая.
Джамал Мосли - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
"Нью-Орлеан Пеликанс" назвал имя нового главного тренера
Вчера, 01:46
 
БаскетболСпортОклахома-Сити ТандерСан-Антонио СпёрсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    У. Гастон
    К. Хачанов
    636
    367
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    81
    77
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Словения
    Словакия
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Тоттенхэм
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    M. Lajal
    Р. Сафиуллин
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    Л. Стефанини
    А. Чараева
    67
    45
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала