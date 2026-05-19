В Москве проведут фестиваль школьного и студенческого спорта

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Фестиваль школьного и студенческого спорта пройдет 23 мая в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра рассказала, что во всех школах и колледжах столицы работают спортивные клубы, организованы лиги более чем по 20 направлениям. Чтобы поддержать интерес ребят к занятиям, с 2023 года проводится фестиваль школьного и студенческого спорта.

"В олимпийском комплексе "Лужники" 23 мая пройдет масштабный фестиваль школьного и студенческого спорта. Гостей ждут соревнования по футболу, баскетболу, мини-футболу, тэг-регби, а также еще более 20 активностей. Посетить мероприятие смогут все желающие, вход свободный по предварительной регистрации", - рассказала Ракова

Заммэра отметила, что на фестивале пройдут финальные соревнования школьных и студенческих лиг по футболу, баскетболу 3 на 3, волейболу, тэг-регби, гонкам ГТО, киберспорту и лазертагу. Кроме того, семейные команды, заранее подавшие заявки, смогут принять участие в эстафете "Всей семьей на старт". Победители всех состязаний получат памятные награды.

"Кроме спортивных состязаний, для участников организуют более 20 активностей, в их числе картинг, бадминтон, городки. Гости также смогут сыграть в панна-футбол и гольф, попробовать свои силы в джампинге и преодолеть полосу препятствий "Путь ниндзя". Также на фестивале подведут итоги спортивного сезона в школах и колледжах Москвы", - уточнила Ракова.

Она пояснила, что звания лучших удостоятся спортивные клубы и их участники, которые в течение учебного года показали наилучшие результаты. Церемония награждения пройдет на главной сцене.

Специальными гостями мероприятия станут послы школьного спорта.

"Так, телеведущий и профессиональный регбист Василий Артемьев проведет соревнования школьной лиги по тэг-регби, а также примет участие в награждении победителей. Спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев будет работать вместе с выпускниками образовательного проекта "Академия спортивных медиа" в пресс-центре фестиваля", - добавила заммэра.

Ракова подчеркнула, что рэп-исполнитель и автор гимна школьного спорта Москвы Александр Степанов (ST) выступит с концертом.

Также праздник посетят двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и Олимпийский чемпион Роман Костомаров