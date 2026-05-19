Рейтинг@Mail.ru
В Москве проведут фестиваль школьного и студенческого спорта - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 19.05.2026
В Москве проведут фестиваль школьного и студенческого спорта

Ракова анонсировала фестиваль школьного и студенческого спорта в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВелосипедист на Лужнецкой набережной в Москве
Велосипедист на Лужнецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Велосипедист на Лужнецкой набережной в Москве. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фестиваль школьного и студенческого спорта пройдет 23 мая в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве.
  • Там пройдут финальные соревнования школьных и студенческих лиг по различным видам спорта, а также более 20 активностей.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Фестиваль школьного и студенческого спорта пройдет 23 мая в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Заммэра рассказала, что во всех школах и колледжах столицы работают спортивные клубы, организованы лиги более чем по 20 направлениям. Чтобы поддержать интерес ребят к занятиям, с 2023 года проводится фестиваль школьного и студенческого спорта.
Отдых горожан на пляжах Москвы - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
На городских пляжах Москвы будут проводить бесплатные тренировки и турниры
15 мая, 13:08
"В олимпийском комплексе "Лужники" 23 мая пройдет масштабный фестиваль школьного и студенческого спорта. Гостей ждут соревнования по футболу, баскетболу, мини-футболу, тэг-регби, а также еще более 20 активностей. Посетить мероприятие смогут все желающие, вход свободный по предварительной регистрации", - рассказала Ракова.
Заммэра отметила, что на фестивале пройдут финальные соревнования школьных и студенческих лиг по футболу, баскетболу 3 на 3, волейболу, тэг-регби, гонкам ГТО, киберспорту и лазертагу. Кроме того, семейные команды, заранее подавшие заявки, смогут принять участие в эстафете "Всей семьей на старт". Победители всех состязаний получат памятные награды.
"Кроме спортивных состязаний, для участников организуют более 20 активностей, в их числе картинг, бадминтон, городки. Гости также смогут сыграть в панна-футбол и гольф, попробовать свои силы в джампинге и преодолеть полосу препятствий "Путь ниндзя". Также на фестивале подведут итоги спортивного сезона в школах и колледжах Москвы", - уточнила Ракова.
Она пояснила, что звания лучших удостоятся спортивные клубы и их участники, которые в течение учебного года показали наилучшие результаты. Церемония награждения пройдет на главной сцене.
Специальными гостями мероприятия станут послы школьного спорта.
"Так, телеведущий и профессиональный регбист Василий Артемьев проведет соревнования школьной лиги по тэг-регби, а также примет участие в награждении победителей. Спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев будет работать вместе с выпускниками образовательного проекта "Академия спортивных медиа" в пресс-центре фестиваля", - добавила заммэра.
Ракова подчеркнула, что рэп-исполнитель и автор гимна школьного спорта Москвы Александр Степанов (ST) выступит с концертом.
Также праздник посетят двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и Олимпийский чемпион Роман Костомаров.
"Кроме того, на площадке состоится масштабный танцевальный флешмоб с певицей и блогером Анной Немченко, в котором примут участие более 2 тысяч ребят", - заключила она.
Московский марафон - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В Москве пройдет летний сезон "Спортивных выходных"
18 мая, 13:00
 
МоскваСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    У. Гастон
    К. Хачанов
    636
    367
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    81
    77
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Словения
    Словакия
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Тоттенхэм
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    M. Lajal
    Р. Сафиуллин
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    Л. Стефанини
    А. Чараева
    67
    45
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала