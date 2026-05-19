Эпидемиологическая обстановка в мире стабильна, заявил Онищенко

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в мире стабильна, в ближайшее время на передний план выйдут летние инфекции, а в августе начнется подготовка к сезону гриппа, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Также он призвал россиян не ездить летом в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола.

"Давайте будем осторожными, планируя свой отдых, именно отдых, а не поиск стрессовых ситуаций для себя за свои кровно сэкономленные деньги, которые на отпуск откладывались. Просто отдохнуть с пользой", - заключил академик.