01:12 19.05.2026
Эпидемиологическая обстановка в мире стабильна, заявил Онищенко

Онищенко: эпидемиологическая обстановка в мире стабильна

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко. Архивное фото
  • Эпидемиологическая обстановка в мире стабильна, заявил Геннадий Онищенко.
  • В ближайшее время на передний план выйдут летние инфекции, а в августе начнется подготовка к сезону гриппа.
  • Онищенко призвал россиян быть осторожными при планировании летнего отдыха и избегать поездок в экзотические страны из-за риска распространения лихорадки Эбола.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в мире стабильна, в ближайшее время на передний план выйдут летние инфекции, а в августе начнется подготовка к сезону гриппа, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Нормальная (эпидемиологическая - ред.) обстановка. Закончилась зима, сейчас будут летние инфекции выходить на передний план. В августе мы уже снова начнем говорить о гриппе", - сказал Онищенко, комментируя опасность распространения хантавируса и лихорадки Эболы в мире.
Также он призвал россиян не ездить летом в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола.
"Давайте будем осторожными, планируя свой отдых, именно отдых, а не поиск стрессовых ситуаций для себя за свои кровно сэкономленные деньги, которые на отпуск откладывались. Просто отдохнуть с пользой", - заключил академик.
