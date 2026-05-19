Эпидемиологическая обстановка в мире стабильна, заявил Онищенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эпидемиологическая обстановка в мире стабильна, заявил Геннадий Онищенко.
- В ближайшее время на передний план выйдут летние инфекции, а в августе начнется подготовка к сезону гриппа.
- Онищенко призвал россиян быть осторожными при планировании летнего отдыха и избегать поездок в экзотические страны из-за риска распространения лихорадки Эбола.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в мире стабильна, в ближайшее время на передний план выйдут летние инфекции, а в августе начнется подготовка к сезону гриппа, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Нормальная (эпидемиологическая - ред.) обстановка. Закончилась зима, сейчас будут летние инфекции выходить на передний план. В августе мы уже снова начнем говорить о гриппе", - сказал Онищенко, комментируя опасность распространения хантавируса и лихорадки Эболы в мире.
Также он призвал россиян не ездить летом в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола.
"Давайте будем осторожными, планируя свой отдых, именно отдых, а не поиск стрессовых ситуаций для себя за свои кровно сэкономленные деньги, которые на отпуск откладывались. Просто отдохнуть с пользой", - заключил академик.