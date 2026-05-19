Губернатор попросил сенаторов помочь с ремонтом стадиона "Пенза"

САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко попросил сенаторов поддержать включение реконструкции стадиона "Пенза" в госпрограмму "Развитие физической культуры и спорта".

"Мы этот вопрос уже проработали, понимаем, как это сделаем. Ни одного объекта социального в Пензенской области мы не провалили, все обязательства выполняем даже с более сжатыми сроками. Поэтому прошу комитет поддержать инициативу по включению мероприятия "Реконструкция спортивного комплекса "Пенза" в государственную программу РФ "Развитие физической культуры и спорта"", - сообщил глава региона на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике во вторник.

Мельниченко пояснил сенаторам, что стадион "Пенза" был введен в 1960 году, а в 2012 году его работа была приостановлена. Он находится в быстро развивающемся микрорайоне, где нет другой спортивной инфраструктуры.