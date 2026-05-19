Рейтинг@Mail.ru
В ЕС дали ответ на призыв главы МИД Литвы атаковать Калининград - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 19.05.2026

В ЕС дали ответ на призыв главы МИД Литвы атаковать Калининград

© AP PhotoМинистр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору назвал заявление Будриса об атаке НАТО на Калининград безумным и отметил, что литовский министр призывает к войне с ядерной державой.
  • По мнению Христофору риторика Будриса созвучна со странными высказываниями главы евродипломатии Каи Каллас о борьбе с Россией.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса об атаке НАТО на Калининграда говорит о его безумии, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Если его (Будриса. — Прим. ред.) цель — заставить НАТО атаковать Калининград, то он просто безумен. Сложно поверить, что литовские демократы призывают к войне с ядерной державой", — сказал он.
Туристы в Рыбной деревне в Калининграде - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград
18 мая, 20:02
По словам эксперта, риторика Будриса созвучна со странными высказываниями главы евродипломатии Каи Каллас о борьбе с Россией.
"Это ведь ее проекция, говорящая о том, что европейцы пытаются угрожать России пустыми требованиями. Разница лишь в том, что Будрис привлекает НАТО, а не ЕС", — пояснил журналист.
Вчера глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung призвал НАТО напасть на Калининград.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Россия готова к любым сценариям по защите Калининграда, заявили в МИД
6 мая, 05:09
Президент России Владимир Путин не раз предупреждал, что возможная блокада Калининградской области приведет к невиданной эскалации, а все угрозы региону будут уничтожаться.
В Совете Федерации указывали, что Россия никогда никому не позволит посягнуть на Калининград или Балтийское море, любая провокация получит незамедлительный ответ.
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
ЕС и Литва пытаются осложнить жизнеобеспечение Калининграда, заявили в МИД
5 мая, 02:04
 
В миреРоссияКалининградЛитваВладимир ПутинКайя КалласНАТОЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала