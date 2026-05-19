В ЕС дали ответ на призыв главы МИД Литвы атаковать Калининград

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса об атаке НАТО на Калининграда говорит о его безумии, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Если его (Будриса. — Прим. ред.) цель — заставить НАТО атаковать Калининград, то он просто безумен. Сложно поверить, что литовские демократы призывают к войне с ядерной державой", — сказал он.
По словам эксперта, риторика Будриса созвучна со странными высказываниями главы евродипломатии Каи Каллас о борьбе с Россией.
"Это ведь ее проекция, говорящая о том, что европейцы пытаются угрожать России пустыми требованиями. Разница лишь в том, что Будрис привлекает НАТО, а не ЕС", — пояснил журналист.
Вчера глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung призвал НАТО напасть на Калининград.
Президент России Владимир Путин не раз предупреждал, что возможная блокада Калининградской области приведет к невиданной эскалации, а все угрозы региону будут уничтожаться.
В Совете Федерации указывали, что Россия никогда никому не позволит посягнуть на Калининград или Балтийское море, любая провокация получит незамедлительный ответ.