Рейтинг@Mail.ru
"Монреаль" вышел в полуфинал Кубка Стэнли - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:19 19.05.2026 (обновлено: 09:16 19.05.2026)
"Монреаль" вышел в полуфинал Кубка Стэнли

"Монреаль" обыграл "Баффало" в седьмом матче и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

© Фото : x.com/nhlХоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото : x.com/nhl
Хоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Монреаль Канадиенс» обыграл «Баффало Сейбрз» в овертайме седьмого матча четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.
  • «Монреаль» выиграл серию до четырех побед со счетом 4:3 и вышел в полуфинал плей-офф впервые с сезона 2020/21.
  • Соперником «Монреаля» в полуфинале станет «Каролина Харрикейнз».
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" на выезде обыграл "Баффало Сейбрз" в овертайме седьмого матча четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Баффало и завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей. Шайбы в составе победителей забросили Филлип Дано (5-я минута), Закари Болдук (15) и Алекс Ньюхук (72). У "Баффало" по шайбе забросили Джордан Гринуэй (34) и Расмус Далин (47).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
19 мая 2026 • начало в 02:30
Закончен в OT
Баффало
2 : 3
Монреаль
33:19 • Джордан Гринвэй
(Матиас Самуэльссон, Бек Маленстин)
46:27 • Расмус Дэлин
(Оуэн Пауэр, Райан Маклеод)
04:30 • Филлип Дано
(Кайден Гуле, Александр Тексье)
14:29 • Захари Болдук
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
71:22 • Алекс Ньюхук
(Александр Каррье)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский нападающий "Канадиенс" Иван Демидов результативными действиями не отметился, не сумев продлить серию из четырех матчей с набранными очками.
"Монреаль" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3. "Канадиенс" сыграют в полуфинале плей-офф впервые с сезона-2020/21. Соперником "Монреаля" станет "Каролина Харрикейнз". На Западе полуфинальную пару составили "Колорадо Эвеланш" и "Вегас Голден Найтс".
Джон Торторелла - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
НХЛ лишила "Вегас" выбора во втором раунде драфта из-за нарушений
16 мая, 01:17
 
ХоккейСпортФиллип ДаноАлекс НьюхукРасмус ДалинБаффало СейбрзМонреаль КанадиенсКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    У. Гастон
    К. Хачанов
    636
    367
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    81
    77
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Словения
    Словакия
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Тоттенхэм
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    M. Lajal
    Р. Сафиуллин
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    Л. Стефанини
    А. Чараева
    67
    45
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала