"Монреаль" вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Монреаль Канадиенс» обыграл «Баффало Сейбрз» в овертайме седьмого матча четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.
- «Монреаль» выиграл серию до четырех побед со счетом 4:3 и вышел в полуфинал плей-офф впервые с сезона 2020/21.
- Соперником «Монреаля» в полуфинале станет «Каролина Харрикейнз».
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" на выезде обыграл "Баффало Сейбрз" в овертайме седьмого матча четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Баффало и завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей. Шайбы в составе победителей забросили Филлип Дано (5-я минута), Закари Болдук (15) и Алекс Ньюхук (72). У "Баффало" по шайбе забросили Джордан Гринуэй (34) и Расмус Далин (47).
19 мая 2026 • начало в 02:30
Закончен в OT
33:19 • Джордан Гринвэй
46:27 • Расмус Дэлин
(Оуэн Пауэр, Райан Маклеод)
04:30 • Филлип Дано
14:29 • Захари Болдук
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
71:22 • Алекс Ньюхук
Российский нападающий "Канадиенс" Иван Демидов результативными действиями не отметился, не сумев продлить серию из четырех матчей с набранными очками.
"Монреаль" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3. "Канадиенс" сыграют в полуфинале плей-офф впервые с сезона-2020/21. Соперником "Монреаля" станет "Каролина Харрикейнз". На Западе полуфинальную пару составили "Колорадо Эвеланш" и "Вегас Голден Найтс".