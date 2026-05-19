Кравцов поддержал идею организации встреч школьников со спортсменами

17:11 19.05.2026
Кравцов поддержал идею организации встреч школьников с известными спортсменами

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поддержал идею приглашать российских спортсменов в школы.
  • Он также подчеркнул необходимость продолжения работы по оснащению залов физической культуры.
ТУЛА, 19 мая - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поддержал идею приглашать российских спортсменов в школы для рассказа о своем спортивном пути и достижениях.
В Тульской области проходит Всероссийский съезд учителей физической культуры.
"Сегодня одно из предложений у учителей заключалось в том, чтобы как можно больше спортсменов приходили в школы и рассказывали о себе, о тех достижениях, которыми гордится страна. Мне кажется, нам… по итогам заседания сегодняшней группы важно тоже такое решение принять и с обществом "Знание" эту работу вести", - сказал Кравцов заседании комиссий Государственного совета РФ по направлениям "Физическая культура и спорт" и "Кадры".
Он подчеркнул, что нужно также продолжать работу по оснащению залов физической культуры.
ОбществоРоссияТульская областьСергей Кравцов
 
