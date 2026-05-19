Косачев раскритиковал слова главы МИД Литвы о Калининграде

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Высказывание министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о Калининграде - это попытка проявить ретивость перед НАТО и, что называется, "попасть в струю", считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть "средства", которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
18 мая, 20:02