МИД КНР опроверг информацию о словах Си Цзиньпина Трампу про СВО

ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге во вторник назвал полностью сфабрикованными сообщения СМИ о словах про СВО на Украине, которые якобы сказал председатель КНР Си Цзиньпин президенту США Дональду Трампу.