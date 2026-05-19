МИД КНР опроверг информацию о словах Си Цзиньпина Трампу про СВО
12:30 19.05.2026 (обновлено: 12:52 19.05.2026)
МИД КНР опроверг информацию о словах Си Цзиньпина Трампу про СВО

Го Цзякунь: слова Си Цзиньпина про СВО полностью сфабрикованы

Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД КНР опроверг информацию о якобы словах Си Цзиньпина Трампу про СВО.
  • Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал сообщения СМИ о словах Си Цзиньпина полностью сфабрикованными.
ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге во вторник назвал полностью сфабрикованными сообщения СМИ о словах про СВО на Украине, которые якобы сказал председатель КНР Си Цзиньпин президенту США Дональду Трампу.
Ранее газета Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что Си Цзиньпин в ходе переговоров с Трампом на прошлой неделе якобы сказал, что президент РФ Владимир Путин может пожалеть о решении начать спецоперацию.
"Касательно встречи китайского и американского лидеров Китай уже опубликовал информацию. Упомянутая вами информация не соответствует фактам и полностью сфабрикована", - заявил Го Цзякунь.
