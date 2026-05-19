Рейтинг@Mail.ru
На Западе испугались визита Путина в Китай - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 19.05.2026 (обновлено: 02:39 19.05.2026)
На Западе испугались визита Путина в Китай

Público: визит Путина в Китай пройдет лучше, чем поездка Трампа в Пекин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит президента России Владимира Путина в Китай пройдет намного лучше, чем поездка американского лидера Дональда Трампа в Пекин, считает испанское издание Público.
  • Председатель КНР Си Цзиньпин и Путин не раз подчеркивали безграничную дружбу между двумя странами, которая лишь укрепилась за последние годы.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай пройдет намного лучше, чем поездка американского лидера Дональда Трампа в Пекин, пишет испанское издание Público.
"Характер двусторонних документов, которые подпишут Путин и (председатель КНР. — Прим. ред.) Си Цзиньпин, неизвестен, но ясно, что этот визит будет лишен спорных моментов, которые характеризовали встречу китайского лидера и Трампа, хотя бы — из-за проблемы с Тайванем", — говорится в материале.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Путин и Си Цзиньпин откроют перекрестные годы образования в России и Китае
Вчера, 16:21
Как отмечает издание, Си Цзиньпин и Путин не раз подчеркивали безграничную дружбу между двумя странами, которая лишь укрепилась за последние годы.
Президент России Владимир Путин во вторник отправится в Китай с двухдневным официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Ушаков оценил состав делегации России в Китае
Вчера, 16:19
Программа визита будет насыщенной, а российская делегация — весьма представительной, отмечали в Кремле. Стороны планируют принять около 40 документов, как межгосударственных, так и коммерческих. Речь идет об углублении связей двух стран в промышленности, транспорте, атомной энергетике, гуманитарной сфере.
Лидеры России и Китая рассмотрят весь комплекс двусторонних отношений, включая наиболее чувствительные вопросы, а также обменяются мнениями по международным и региональным проблемам. Как ожидается, Путин и Си Цзиньпин подробно обсудят сотрудничество в сфере углеводородов и вопросы, связанные с проектом газопровода "Сила Сибири — 2".
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Ушаков рассказал о согласовании сроков визита Путина в Китай
Вчера, 16:18
 
В миреКитайРоссияПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинДональд ТрампСила Сибири — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала