СМИ: главу минфина США унизили в Китае

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Во время визита в Китай сотрудники службы безопасности министра финансов США Скотта Бессента не пустили на мероприятие из-за отсутствия аккредитационного бейджа, пишет американский портал Daily Beast.
"По всей видимости, министр финансов Дональда Трампа вступил в конфликт с сотрудниками государственной безопасности во время непростой поездки президента в Китай на прошлой неделе", — говорится в материале.
"После короткого разговора помощники передают ему какой-то предмет, после чего его пропустили в здание", — пишет издание.
Дональд Трамп побывал в КНР с государственным визитом 13-15 мая, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как писал портал Daily Beast, американский лидер не добился результатов ни по одному из вопросов, на решение которых была направлена поездка.
При этом отмечалось, что несмотря на заявления президента США о прогрессе по множеству из задач, сам он так и не пояснил, какие именно вопросы были урегулированы.