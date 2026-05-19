МИД Китая выразил уверенность в укреплении дружбы Пекина и Москвы

ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Китай уверен, что под стратегическим руководством лидеров двух стран дружба между Китаем и Россией еще больше укрепится, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Сегодня президент России Владимир Путин начнет свой визит в Китай. Мы уверены, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина дружба между Китаем и Россией, передающаяся из поколения в поколение, еще больше укрепится в сердцах людей", - заявил Го Цзякунь.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.