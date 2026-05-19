Хуснуллин рассказал о потребности России в скоростных дорогах

КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. России нужны еще тысячи километров скоростных дорог с учетом международных коридоров и миллиарды долларов привлеченных в этих целях инвестиций, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, на сегодняшний день порядка 3700 километров скоростных дорог построено в РФ с привлечением внебюджетных источников, а нужно 10 тысяч километров – только по стране.
"А если посчитать с международным восточным коридором, с трассами, связывающими нас с Монголией, с Китаем, с Казахстаном, с Узбекистаном, то, конечно, нам нужны еще тысячи километров дорог и миллиарды долларов на привлечение инвестиций в транспортную инфраструктуру", - сказал Хуснуллин в интервью РИА Новости на международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: КазаньФорум".
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходил в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.