"Локомотив" в шаге от чемпионства! Кубок Гагарина останется в Ярославле?

"Локомотив" обыграл "Ак Барс" в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Ярославцы оказались в одном шаге от того, чтобы защитить статус действующего обладателя Кубка Гагарина.

Равная битва за Кубок

Ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс" — достойные друг друга соперники. Еще до старта финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги можно было предположить, что их противостояние не сравнится с эпической битвой между "железнодорожниками" и омским "Авангардом" в полуфинале, но уже по ходу текущей дуэли обе команды показали, что у них есть все шансы доиграться до седьмого матча. А как известно, седьмые матчи серий плей-офф — это лучшее, что есть в кубковом хоккее.

По итогам первых четырех матчей "Локомотив" и "Ак Барс" полностью повторяют ход своего предыдущего противостояния в плей-офф. В первом в истории КХЛ финале Кубка Гагарина в 2009 году серия ярославцев с казанцами шла тем же темпом: "железнодорожники" выиграли первый и третий матчи соответственно, а "барсы" после этих игр регулярно сравнивали счет. Сейчас ситуация повторятся — 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Причем в четвертом матче серии случилась первая за весь финал волевая победа. "Ак Барс" при своих болельщиках ответил на гол Александра Полунина в середине второго периода, а в решающем отрезке третьего периода эффектно реализовал большинство и отправил серию в Ярославль с равенством в противостоянии.

« "Было тяжело отыграться в матче против такой команды, и мы сделали огромный шаг. Счет в серии снова равный, и мы знаем, что нужно делать дальше. Последние три минуты матча сыграли по-мужски, все ловили шайбы на себя. Мы проявили чемпионский характер", — заявил журналистам Александр Хмелевский, ставший автором победной шайбы казанцев в четвертой игре.

За всю историю КХЛ по итогам первых четырех матчей финальной серии плей-офф счет 2-2 в этом сезоне был зафиксирован лишь шестой раз. В предыдущих пяти случаях победитель пятого матча противостояния впоследствии становился обладателем Кубка Гагарина.

Между "Ак Барсом" и "Локомотивом" больше опыта игры в пятых матчах финальной серии плей-офф КХЛ, что логично, имеют казанцы, для которых этот финал Кубка Гагарина является шестым в клубной истории. В каждом из этих финалов "барсы" играли в пятых матчах серии: до этого сезона они добыли лишь две победы в таких играх (в 2018 и 2023 годах против ЦСКА). "Железнодорожники" лишь третий раз из четырех своих финалов дошли минимум до пятой игры серии — до этого сезона ярославцы выиграли оба таких матча (в 2009 году против "Ак Барса" и в 2025-м против "Трактора").

"Локомотив" в одной победе от чемпионства!

Вернувшись в Ярославль, тренерский штаб "Локомотива" был вынужден произвести заметные изменения в составе. Прошлую встречу не смог доиграть важный игрок ярославской команды Георгий Иванов, получивший травму нижней части тела в результате неудачного столкновения с Дмитрием Кателевским. Травма оказалась серьезной: Боб Хартли перед пятым матчем серии заявил, что для форварда "Локомотива" сезон уже завершен.

Столь существенная потеря привела к большой рокировке. Вместо Иванова в заявку вошел Павел Красковский, а вместе с этим штаб Хартли сильно перетасовал звенья. Например, Александр Радулов вошел в номинально первую тройку атаки к Рихарду Панику и Байрону Фрэзу, а Егор Сурин перешел в четвертое звено к Никите Кирьянову и Красковскому.

"Ак Барс" в привычном для себя стиле обошелся без кадровых корректировок. Возможно, стабильность в составе казанцев и большие перестановки в стане "железнодорожников" сказались игре команд в стартовом отрезке. "Локомотив", как и во второй половине предыдущей встречи, достаточно долгое не время имел возможностей, чтобы оказать какое-либо давление на чужие ворота.

Свой первый бросок в створ ярославцы нанесли лишь на десятой минуте матча, и отсутствие бросков было не самой большой проблемой команды: подопечные Хартли с трудом выводили шайбу из зоны и практически всегда делали это без контроля шайбы, из-за чего хозяевам площадки приходилось тратить немало усилий. Эти нагрузки и без того были высокими: "Локомотив" в принципе начал матч в меньшинстве, когда Паник схватил малый штраф за грубость на 11-й секунде. "Ак Барс" пользовался проблемами "железнодорожников" и зачастую доводил шайбу до чужих ворот, но голкипер хозяев Даниил Исаев справлялся с этим давлением. Особенно эффектным получился его сейв после броска Кателевского из слота.

Впрочем, во второй половине первого период "Локомотив" изменил рисунок игры и перехватил инициативу. Ярославцы до перерыва здорово нагрузили ворота "Ак Барса" и заставили Тимура Билялова проделать огромный объем работы. Классные моменты для гола были у Байрона Фрэза и Дениса Алексеева, но вратарь казанцев выручил свою команду.

Во втором периоде "Локомотив" во много раз увеличил свое игровое преимущество и фирменном стиле мощно провел этот отрезок, закрыв соперника в зоне и не дав ему никакого пространства для маневра. Среднюю зону "Ак Барс" преодолевал крайне редко и был вынужден постоянно играть на подхвате после многочисленных спасений Билялова. 37 бросковых попыток и 22 броска в створ нанесли "железнодорожники" в течение второй 20-минутки.

Это преимущество подопечные Хартли смогли преобразовать в голы. Менее чем за две минуты в середине периода ярославцы дважды подряд поразили ворота Билялова.

Сперва классно сыграл Рихард Паник: словацкий форвард заложил на скорости вираж с правого края к лицевому борту и резко выкатился на пятак, где уже хозяйничали Александр Радулов и Байрон Фрэз. Последнему удалось сыграть расторопнее всех и замкнуть передачу. Благодаря этому голу "Локомотив" уже четвертый раз по ходу серии открыл счет в матче.

Через 85 секунд "железнодорожники" удвоили преимущество в счете. Денис Алексеев и Павел Красковский опасно вошли в зону и навели пожар у ворот Билялова. И если с броском Красковского голкипер "Ак Барса" справился, то вторую волну атаки казанцы не смогли погасить. Никита Кирьянов воспользовался ситуацией, когда новый рекордсмен КХЛ среди защитников Митчелл Миллер неудачно врезался в игрока "Локомотива" и упал в районе левого круга вбрасывания, получил шайбу в этой позиции, сблизился с воротами и с острого угла "прошил" Билялова.

После этого нокдауна главный тренер "Локомотива" Анвар Гатиятулин взял тайм-аут, но пауза в игре принципиально не сказалась на состоянии его подопечных, которые на второй перерыв ушли, уступая в счете 0:2, хотя могли и 0:4. До конца периода отличные моменты были, например, у Паника и Артура Каюмова, но оба раза выручил Билялов: сперва голкипер "Ак Барса" выиграл дуэль у словака, убежавшего один на один с вратарем, а затем Тимур отразил опаснейший выстрел Каюмова из правого круга вбрасывания.

Было очевидно, что "Ак Барс" в третьем периоде бросит все силы на то, чтобы распечатать ворота Даниила Исаева и попытаться вернуться в игру и оформить камбэк. "Локомотив" был к этому готов и начал третью 20-минутку в чужой зоне. Игра в атаке на старте периода стала для хозяев площадки результативной.

Проиграв вбрасывание в чужой зоне, ярославцы за счет мощного прессинга вынудили ошибиться защитника "Ак Барса" Илью Карпухина, который не смог вывести шайбу из зоны. После успешного перехвата "железнодорожники" нагрузили пятак, и Рихард Паник в падении отпасовал на Байрона Фрэза, и тот оказался предельно точен.

3:0 в пользу "Локомотива" — на этом матч для Тимура Билялова, который был лучшим у "Ак Барса" на площадке, был завершен. Впервые по ходу финальной серии голкипер казанцев ушел на замену и уступил место в воротах Максиму Арефьеву, который последний раз играл два месяца назад.

Этим жестом казанцы формально показали, что проиграли матч. И им было намного важнее проложить мостик к шестой игре, которая может стать решающей во всей серии, а именно — забить важный гол. Отличный шанс представился "барсам" во втором отрезке периода, когда они получили вторую в матче попытку игры в большинстве, но "Локомотив" очень грамотно сыграл в обороне и максимально обезопасил пространство перед воротами.

Не менее здорово сыграли ярославцы и после удаления Александра Радулова за пять минут до конца основного времени матча. "Ак Барс" ради гола даже перешел на игру в формате "6 на 4", заменив Арефьева на шестого полевого игрока, но казанцы в рамках этого большинства запутали сами себя и лишились целой минуты игры с численным преимуществом, когда ошиблись в смене и выпустили седьмого игрока на лед.

Вместо игры "4 на 4" казанцы пошли ва-банк и снова освободили ворота, выпустив пятого полевого, но никакой выгоды из этого не извлекли: Артур Каюмов за несколько минут до конца матча точно бросил от борта из своей зоны и отправил шайбу в пустые ворота.