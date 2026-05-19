Рейтинг@Mail.ru
"Лада" продолжит выступать в КХЛ - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:09 19.05.2026 (обновлено: 15:07 19.05.2026)
"Лада" продолжит выступать в КХЛ

Федорищев: тольяттинская "Лада" продолжит выступать в КХЛ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКлюшка, коньки, шайба, лед, хоккей
Клюшка, коньки, шайба, лед, хоккей - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Клюшка, коньки, шайба, лед, хоккей. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тольяттинская "Лада" продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
  • Стратегический партнер "Лады" компания "Полипаст" гарантировала ритмичное продолжение финансирования клуба.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Ранее СМИ сообщили, что "Лада" может в третий раз в истории покинуть КХЛ из-за финансовых проблем. В завершившемся регулярном чемпионате команда из "Тольятти" заняла предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Западной конференции и не попала в плей-офф.
«

"Хоккейный клуб "Лада" не только продолжает свою работу, он продолжает играть и радовать, очень надеемся, болельщиков. Не только жителей Тольятти, а всего региона, кто знает и любит команду. Команда с очень большой историей. Только что разговаривал с руководителем КХЛ, мы все одинаково понимаем ситуацию - хоккейный клуб продолжает играть в КХЛ", - заявил Федорищев в видеообращении, опубликованном на его канале в "Макс".

Федорищев отметил, что компания "Полипаст", являющаяся стратегическим партнером "Лады", гарантировала "ритмичное продолжение финансирования клуба".
"Лада" дважды прекращала выступать в КХЛ в 2010-2014 и 2018-2023 годах.
Кубок Стэнли - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Российский хоккеист 11-й сезон подряд возьмет Кубок Стэнли
Вчера, 08:09
 
ХоккейСпортВячеслав ФедорищевГК ЛадаКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    У. Гастон
    К. Хачанов
    636
    367
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    81
    77
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Словения
    Словакия
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Тоттенхэм
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    M. Lajal
    Р. Сафиуллин
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    Л. Стефанини
    А. Чараева
    67
    45
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала