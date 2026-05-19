"Лада" продолжит выступать в КХЛ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Хоккейный клуб "Лада" не только продолжает свою работу, он продолжает играть и радовать, очень надеемся, болельщиков. Не только жителей Тольятти, а всего региона, кто знает и любит команду. Команда с очень большой историей. Только что разговаривал с руководителем КХЛ, мы все одинаково понимаем ситуацию - хоккейный клуб продолжает играть в КХЛ", - заявил Федорищев в видеообращении, опубликованном на его канале в "Макс".
Федорищев отметил, что компания "Полипаст", являющаяся стратегическим партнером "Лады", гарантировала "ритмичное продолжение финансирования клуба".
"Лада" дважды прекращала выступать в КХЛ в 2010-2014 и 2018-2023 годах.