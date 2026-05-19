В Совфеде отреагировали на слова главы МИД Литвы о нападении на Калининград

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя слова главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о возможностях НАТО напасть на Калининград, выразил мнение, что подобные заявления может делать только сумасшедший.

По мнению Карасина , глава МИД Литвы, делая подобные заявления, не понимает, какие последствия могут быть.

« "Настраивать свой народ на войну против Российской Федерации – великой державы – может только сумасшедший", – сказал парламентарий в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД

Карасин выразил удивление, что такие люди занимают высокие министерские посты. "У Будриса, видимо, есть какие-то собственные причины быть недовольным жизнью. Но в таком случае надо не делать публичное заявление, а показываться врачу-психиатру", – добавил спикер.

Он посоветовал европейским чиновникам бережно относиться к своим заявлениям, "потому что их читает порой неподготовленная публика и идет на поводу у провокаторов".