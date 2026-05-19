14:21 19.05.2026
В Совфеде отреагировали на слова главы МИД Литвы о нападении на Калининград

Карасин: настраивать свой народ на войну против РФ может только сумасшедший

Квартал Рыбная деревня в Калининграде
Квартал Рыбная деревня в Калининграде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что у НАТО якобы есть "средства", которые альянс может применить против российской военной инфраструктуры в Калининградской области.
  • Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин назвал подобные заявления сумасшедшими и выразил удивление, что такие люди занимают высокие министерские посты.
  • Карасин отметил, что в странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к России и назвал это "опасной болезнью, которая не лечится".
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя слова главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о возможностях НАТО напасть на Калининград, выразил мнение, что подобные заявления может делать только сумасшедший.
Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть "средства", которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
По мнению Карасина, глава МИД Литвы, делая подобные заявления, не понимает, какие последствия могут быть.
"Настраивать свой народ на войну против Российской Федерации – великой державы – может только сумасшедший", – сказал парламентарий в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.
Карасин выразил удивление, что такие люди занимают высокие министерские посты. "У Будриса, видимо, есть какие-то собственные причины быть недовольным жизнью. Но в таком случае надо не делать публичное заявление, а показываться врачу-психиатру", – добавил спикер.
Он посоветовал европейским чиновникам бережно относиться к своим заявлениям, "потому что их читает порой неподготовленная публика и идет на поводу у провокаторов".
"Но в странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к нашей стране. Не первое поколение прибалтов стремится популяризировать такие идеи", – отметил сенатор, назвав это "опасной болезнью, которая не лечится".
В мире, Литва, Калининград, Россия, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, НАТО
 
 
