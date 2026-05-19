Российские юниоры завоевали серебро и бронзу в ЧЕ по стрельбе

16:51 19.05.2026 (обновлено: 17:38 19.05.2026)
Российские юниоры завоевали серебро и бронзу в последний день ЧЕ по стрельбе

  • Российские юниоры завоевали серебро и бронзу в заключительный день чемпионата Европы по стендовой стрельбе в хорватском Осиеке.
  • Ксения Татаринова, Дара Чупина и Анастасия Дунаева завоевали серебро среди юниорок, а Никита Прытков, Денис Дубинин и Денис Гончаров получили бронзу среди юниоров.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские юниоры завоевали серебро и бронзу в заключительный день чемпионата Европы по стендовой стрельбе в хорватском Осиеке.
В последний день прошли соревнования в упражнении "трап, трио". У юниорок серебро завоевали Ксения Татаринова, Дара Чупина и Анастасия Дунаева, у юниоров бронза на счету Никиты Прыткова, Дениса Дубинина и Дениса Гончарова.
Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
