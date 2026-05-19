Российские юниоры завоевали серебро и бронзу в ЧЕ по стрельбе

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские юниоры завоевали серебро и бронзу в заключительный день чемпионата Европы по стендовой стрельбе в хорватском Осиеке.

В последний день прошли соревнования в упражнении "трап, трио". У юниорок серебро завоевали Ксения Татаринова, Дара Чупина и Анастасия Дунаева, у юниоров бронза на счету Никиты Прыткова, Дениса Дубинина и Дениса Гончарова.