Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве

Высокоскоростной интернет появится в "Сапсанах" и ряде "Ласточек"

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Высокоскоростной стабильный интернет появится в поездах "Сапсан" и ряде "Ласточек", тестовые испытания пройдут в 2026-2027 годах, сообщили РЖД.

РЖД в рамках конференции ЦИПР-2026 вместе с российской аэрокосмической компанией "Бюро 1440" (входит в ИКС Холдинг) утвердили дорожную карту внедрения спутниковой связи нового поколения в скоростных поездах. Подписи под документом поставили замглавы РЖД Евгений Чаркин и гендиректор ИКС Холдинга и "Бюро 1440" Алексей Шелобков.

"Тестовые испытания широкополосной передачи данных на "Сапсанах" и "Ласточках" начнутся уже в этом году и продлятся до конца 2027 года", - говорится в сообщении РЖД.