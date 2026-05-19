Высокоскоростной интернет появится в "Сапсанах" и ряде "Ласточек"
14:21 19.05.2026 (обновлено: 14:23 19.05.2026)
Высокоскоростной интернет появится в "Сапсанах" и ряде "Ласточек"

Высокоскоростной стабильный интернет появится в "Сапсанах" и ряде "Ласточек"

Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высокоскоростной интернет появится в поездах "Сапсан" и ряде "Ласточек".
  • Тестовые испытания пройдут в 2026–2027 годах.
  • После них широкополосный доступ в интернет сначала получат пассажиры "Сапсанов", затем — "Ласточек" межрегионального сообщения.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Высокоскоростной стабильный интернет появится в поездах "Сапсан" и ряде "Ласточек", тестовые испытания пройдут в 2026-2027 годах, сообщили РЖД.
РЖД в рамках конференции ЦИПР-2026 вместе с российской аэрокосмической компанией "Бюро 1440" (входит в ИКС Холдинг) утвердили дорожную карту внедрения спутниковой связи нового поколения в скоростных поездах. Подписи под документом поставили замглавы РЖД Евгений Чаркин и гендиректор ИКС Холдинга и "Бюро 1440" Алексей Шелобков.
"Тестовые испытания широкополосной передачи данных на "Сапсанах" и "Ласточках" начнутся уже в этом году и продлятся до конца 2027 года", - говорится в сообщении РЖД.
Компания уточняет, что после тестовых испытаний на первых подвижных составах широкополосный доступ в интернет получат пассажиры поездов "Сапсан". Далее терминалы спутниковой связи "Бюро 1440" будут пошагово устанавливаться на "Ласточках" межрегионального сообщения.
