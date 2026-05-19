Китайский инженер признался, что не узнал Путина в 2000 году

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Китайский инженер Пэн Пай, который впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным в 2000 году, признался, что тогда не узнал его.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин во время визита в Китай встретится с китайским инженером Пэн Пайем, который, будучи ребенком, встречал его во время первого визита в КНР в 2000 году.
"Я (был - ред.) маленький, я не знаю, кто (приехал - ред.) сюда, почему этот парк закрыт. А потом, после фотографии с ним… говорят, что это президент Путин. Он первый раз в Китае, тогда я узнал, что это президент. Это (президент - ред.) очень большой страны, российский президент", - поделился Пай воспоминаниями о том дне с ИС "Вести".
Он добавил, что до сих пор интересуется Россией: читает книги на русском и слушает русскую музыку.
"Я узнал, что Россия - это очень долгая история и очень большая страна", - отметил Пай.
