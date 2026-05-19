Рейтинг@Mail.ru
Китайский инженер признался, что не узнал Путина в 2000 году - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 19.05.2026
Китайский инженер признался, что не узнал Путина в 2000 году

Китаец, ребенком встретившийся с Путиным, признался, что тогда не узнал его

© Фото : RTПэн Пай из Китая, фотографировавшийся с Путиным в 2000 году
Пэн Пай из Китая, фотографировавшийся с Путиным в 2000 году - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото : RT
Пэн Пай из Китая, фотографировавшийся с Путиным в 2000 году
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайский инженер Пэн Пай признался, что не узнал Владимира Путина во время его первого визита в Китай в 2000 году.
  • Пэн Пай поделился, что после встречи и фотографии с Путиным узнал, что это президент России.
  • Пэн Пай до сих пор интересуется Россией, читает книги на русском и слушает русскую музыку.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Китайский инженер Пэн Пай, который впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным в 2000 году, признался, что тогда не узнал его.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин во время визита в Китай встретится с китайским инженером Пэн Пайем, который, будучи ребенком, встречал его во время первого визита в КНР в 2000 году.
Самолет президента РФ Владимира Путина в аэропорту Пекина - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Почти 7 миллионов человек смотрели трансляцию прибытия Путина в Китай
Вчера, 18:55
«

"Я (был - ред.) маленький, я не знаю, кто (приехал - ред.) сюда, почему этот парк закрыт. А потом, после фотографии с ним… говорят, что это президент Путин. Он первый раз в Китае, тогда я узнал, что это президент. Это (президент - ред.) очень большой страны, российский президент", - поделился Пай воспоминаниями о том дне с ИС "Вести".

Он добавил, что до сих пор интересуется Россией: читает книги на русском и слушает русскую музыку.
«
"Я узнал, что Россия - это очень долгая история и очень большая страна", - отметил Пай.
Прибытие Путина в Китай - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Путин начал официальный визит в Китай
Вчера, 18:20
 
В миреРоссияКитайВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала