Гросси анонсировал поездку в регион Персидского залива

ООН, 19 мая – РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что вскоре посетит страны Персидского залива.
"С прошлого года МАГАТЭ собирает информацию, а также анализирует и оценивает потенциал готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации. Вскоре я отправлюсь в регион Персидского залива, чтобы продолжить эту важную совместную работу", – сказал Гросси, выступая перед СБ ООН по видеосвязи.
Визит последует за ударом БПЛА на АЭС "Барака" в ОАЭ. Гросси не раскрыл, куда именно и когда поедет.