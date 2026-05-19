Гросси анонсировал поездку в регион Персидского залива - РИА Новости, 19.05.2026
23:43 19.05.2026
Гросси анонсировал поездку в регион Персидского залива

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что планирует посетить страны Персидского залива

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МАГАТЭ анонсировал поездку в страны Персидского залива.
  • Визит Гросси последует за ударом БПЛА на АЭС "Барака" в ОАЭ.
  • При этом он не раскрыл, куда именно и когда поедет.
ООН, 19 мая – РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что вскоре посетит страны Персидского залива.
«
"С прошлого года МАГАТЭ собирает информацию, а также анализирует и оценивает потенциал готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации. Вскоре я отправлюсь в регион Персидского залива, чтобы продолжить эту важную совместную работу", – сказал Гросси, выступая перед СБ ООН по видеосвязи.
Визит последует за ударом БПЛА на АЭС "Барака" в ОАЭ. Гросси не раскрыл, куда именно и когда поедет.
