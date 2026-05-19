"Политика не повлияла": в ВФВ поздравили Гамову с включением в Зал славы

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сказал РИА Новости, что рад тому факту, что большая политика не смогла лишить объективности процедуру голосования за введение в Международный зал славы волейбола двукратной чемпионки мира в составе сборной России Екатерины Гамовой.

"Поздравляем Екатерину со включением в Международный зал славы. Рады, что большая политика не смогла лишить процедуру определения номинантов и дальнейшее голосование объективности. Благодарим всех болельщиков – отечественных и зарубежных, поддержавших нашу спортсменку", - сказал Яременко.

"Гамова и по сей день остается примером для подражания для тысяч мальчиков и девочек. Именно ее безупречная карьера, самоотдача на площадке и красивейшая игра в свое время вдохновили целое поколение россиян на занятия волейболом. Признание со стороны мирового волейбольного сообщества – лучшая награда за труды нашей прославленной диагональной", - отметил генсек ВФВ.