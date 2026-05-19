Рейтинг@Mail.ru
"Политика не повлияла": в ВФВ поздравили Гамову с включением в Зал славы - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
16:01 19.05.2026
"Политика не повлияла": в ВФВ поздравили Гамову с включением в Зал славы

ВФВ о включении Гамовой в Зал славы: рады, что политика не влияла на голосование

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЕкатерина Гамова
Екатерина Гамова - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратная чемпионка мира в составе сборной России Екатерина Гамова будет принята в Международный зал славы волейбола в 2026 году.
  • Торжественная церемония принятия новых членов Международного зала славы волейбола пройдет 17 октября в Холиоке (штат Массачусетс, США).
  • Последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола до Екатерины Гамовой, стал олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Тетюхин в 2021 году.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сказал РИА Новости, что рад тому факту, что большая политика не смогла лишить объективности процедуру голосования за введение в Международный зал славы волейбола двукратной чемпионки мира в составе сборной России Екатерины Гамовой.
Во вторник стало известно, что Гамова будет принята в Международный зал славы волейбола в 2026 году. Ранее экс-волейболистка сказала РИА Новости, что для нее это стало неожиданным и приятным событием. Торжественная церемония принятия новых членов пройдет 17 октября в Холиоке (штат Массачусетс, США).
«
"Поздравляем Екатерину со включением в Международный зал славы. Рады, что большая политика не смогла лишить процедуру определения номинантов и дальнейшее голосование объективности. Благодарим всех болельщиков – отечественных и зарубежных, поддержавших нашу спортсменку", - сказал Яременко.
"Гамова и по сей день остается примером для подражания для тысяч мальчиков и девочек. Именно ее безупречная карьера, самоотдача на площадке и красивейшая игра в свое время вдохновили целое поколение россиян на занятия волейболом. Признание со стороны мирового волейбольного сообщества – лучшая награда за труды нашей прославленной диагональной", - отметил генсек ВФВ.
Последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Тетюхин в 2021 году.
"Символично, что в Международном зале славы теперь находятся два игрока, совсем недавно завершивших карьеру, которые в числе прочих выводили отечественный волейбол в мировой топ: Екатерина Гамова и Сергей Тетюхин. Это признание не только заслуг конкретных игроков, но и всей отечественной волейбольной школы", - резюмировал Яременко.
Диагональная сборной России Екатерина Гамова-Мукасей - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Гамова планирует поехать в США на церемонию включения в зал славы
Вчера, 15:05
 
ВолейболЕкатерина ГамоваВсероссийская федерация волейбола (ВФВ)Александр Яременко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    У. Гастон
    К. Хачанов
    636
    367
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    81
    77
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Словения
    Словакия
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Тоттенхэм
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    M. Lajal
    Р. Сафиуллин
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    Л. Стефанини
    А. Чараева
    67
    45
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала