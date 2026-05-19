Рейтинг@Mail.ru
"Самое неожиданное событие": Гамова высказалась о попадании в зал славы - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
13:13 19.05.2026 (обновлено: 13:43 19.05.2026)
"Самое неожиданное событие": Гамова высказалась о попадании в зал славы

Гамова: конкуренция на попадание в зал славы волейбола была высокая

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДвукратная чемпионка мира Екатерина Гамова
Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратная чемпионка мира в составе женской сборной России Екатерина Гамова войдет в Международный зал славы волейбола.
  • Спортсменка призналась, что не ожидала своего избрания из-за высокой конкуренции.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратная чемпионка мира в составе женской сборной России Екатерина Гамова заявила РИА Новости, что не ожидала что войдет в Международный зал славы волейбола (IVHF), потому что конкуренция была очень высокая.
Во вторник стало известно, что Гамова будет принята в Международный зал славы волейбола (IVHF) в 2026 году. Торжественная церемония принятия новых членов IVHF пройдет 17 октября в Холиоке (штат Массачусетс, США).
«
"Я очень рада. Это самое неожиданное событие последних дней. Я никак не ожидала, что все-таки меня выберут, потому что конкуренция между игроками, которые были номинированы со мной, была очень большая. Это бразильские игроки со своей армией болельщиков, и я ни на что не надеялась и была рада, что уже номинирована. Это очень приятно", - сказала Гамова.
Также на вступление в IVHF претендовали чемпион московской Олимпиады 1980 года Юрий Панченко в категории "Волейболисты" и главный тренер сборной России, выигравшей Олимпиаду 2012 года, Владимир Алекно в категории "Тренеры". Последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Тетюхин в 2021 году.
Гамовой 45 лет, в составе сборной России она стала чемпионкой мира в 2006 и 2010 годах, а также завоевала серебряные медали летних Олимпийских игр 2000 и 2004 годов, является двукратной чемпионкой Европы (1999, 2001).
Волейболисты Динамо - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Московское "Динамо" совершило камбэк и взяло Кубок России по волейболу
17 мая, 21:59
 
ВолейболСпортЕкатерина ГамоваСергей ТетюхинЮрий Панченко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    У. Гастон
    К. Хачанов
    636
    367
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    81
    77
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Словения
    Словакия
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Тоттенхэм
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    M. Lajal
    Р. Сафиуллин
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    Л. Стефанини
    А. Чараева
    67
    45
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала