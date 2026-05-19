"Самое неожиданное событие": Гамова высказалась о попадании в зал славы

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратная чемпионка мира в составе женской сборной России Екатерина Гамова заявила РИА Новости, что не ожидала что войдет в Международный зал славы волейбола (IVHF), потому что конкуренция была очень высокая.
Во вторник стало известно, что Гамова будет принята в Международный зал славы волейбола (IVHF) в 2026 году. Торжественная церемония принятия новых членов IVHF пройдет 17 октября в Холиоке (штат Массачусетс, США).
"Я очень рада. Это самое неожиданное событие последних дней. Я никак не ожидала, что все-таки меня выберут, потому что конкуренция между игроками, которые были номинированы со мной, была очень большая. Это бразильские игроки со своей армией болельщиков, и я ни на что не надеялась и была рада, что уже номинирована. Это очень приятно", - сказала Гамова.
Также на вступление в IVHF претендовали чемпион московской Олимпиады 1980 года Юрий Панченко в категории "Волейболисты" и главный тренер сборной России, выигравшей Олимпиаду 2012 года, Владимир Алекно в категории "Тренеры". Последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Тетюхин в 2021 году.
Гамовой 45 лет, в составе сборной России она стала чемпионкой мира в 2006 и 2010 годах, а также завоевала серебряные медали летних Олимпийских игр 2000 и 2004 годов, является двукратной чемпионкой Европы (1999, 2001).