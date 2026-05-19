Гамова войдет в Международный зал славы волейбола

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Бывшая волейболистка сборной России Екатерина Гамова будет принята в Международный зал славы волейбола (IVHF) в 2026 году, сообщается на сайте организации.

Гамовой 45 лет, в составе сборной России она стала чемпионкой мира в 2006 и 2010 годах, а также завоевала серебряные медали летних Олимпийских игр 2000 и 2004 годов, является двукратной чемпионкой Европы (1999, 2001).