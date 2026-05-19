Гамова войдет в Международный зал славы волейбола

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Бывшая волейболистка сборной России Екатерина Гамова будет принята в Международный зал славы волейбола (IVHF) в 2026 году, сообщается на сайте организации.
Торжественная церемония принятия новых членов IVHF пройдет 17 октября в Холиоке (штат Массачусетс, США).
"Широко признаваемая как одна из самых выдающихся бомбардиров в истории женского волейбола Гамова стала мировой иконой благодаря сочетанию роста, силы, мастерства и стабильности на самом высоком уровне этого вида спорта. Ее глобальный вклад, стабильное высокое мастерство и незабываемые выступления помогли определить эпоху женского волейбола и вдохновили будущие поколения спортсменов по всему миру", - говорится на сайте IVHF.
Также на вступление в IVHF претендовали чемпион московской Олимпиады 1980 года Юрий Панченко в категории "Волейболисты" и главный тренер сборной России, выигравшей Олимпиаду 2012 года, Владимир Алекно в категории "Тренеры".
Последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Тетюхин в 2021 году.
Гамовой 45 лет, в составе сборной России она стала чемпионкой мира в 2006 и 2010 годах, а также завоевала серебряные медали летних Олимпийских игр 2000 и 2004 годов, является двукратной чемпионкой Европы (1999, 2001).