22:59 19.05.2026
Хоккеист "Локомотива" Фрэз: наше звено с Радуловым сработало с "Ак Барсом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский нападающий ярославского «Локомотива» Байрон Фрэз высоко оценил игру в сочетании с Александром Радуловым в пятом матче серии финала Кубка Гагарина против «Ак Барса».
  • «Локомотив» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:1, счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Локомотива».
  • Шестая игра серии состоится в Казани 21 мая.
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Канадский нападающий ярославского "Локомотива" Байрон Фрэз в разговоре с РИА Новости высоко оценил свою игру в сочетании с Александром Радуловым в пятом матче серии финальной серии Кубка Гагарина против казанского "Ак Барса".
"Локомотив" во вторник обыграл "Ак Барс" в Ярославле (4:1). Фрэз, Радулов и Рихард Паник сыграли в одном звене и поучаствовали в двух голах команды.
"Я играю вместе с Рихардом на протяжении всего сезона, нам комфортно играть вместе. С Радуловым тоже немного играли вместе. Здорово, что наше сочетание сработало сегодня. Мы показали себя сегодня и одержали победу. Боролись сегодня, наседали на ворота, делали все, о чем договаривались. Важнейшая победа. Игра на пятаке? В четвертом матче мы недостаточно играли на пятаке, недостаточно наседали на ворота, поэтому было тяжело забить. В плей-офф, в принципе, тяжело даются заброшенные шайбы, почти каждый гол в этом матче - с пятака. Надо продолжать в том же духе", - сказал Фрэз.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Локомотива".
"Ключевое в шестом матче - продолжать в том же духе то, что было сегодня. Мы можем сыграть еще лучше. Мы показали сегодня, каким может быть "Локомотив", у нас много опыта, мы должны пользоваться им и показывать все, на что способны", - отметил Фрэз.
Шестая игра серии состоится в Казани 21 мая.
