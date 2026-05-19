Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 имеют единое мнение не по всем вопросам, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 19.05.2026
Страны G7 имеют единое мнение не по всем вопросам, заявил еврокомиссар

Еврокомиссар Домбровскис: страны G7 имеют единое мнение не по всем вопросам

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги стран — участниц G7
Флаги стран — участниц G7 - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги стран — участниц G7. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны G7 не имеют единого мнения по всем вопросам, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
  • Продление США исключения из санкций в отношении морских поставок российской нефти — один из примеров разногласий между странами G7.
ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Страны G7 имеют единое мнение не по всем вопросам, что доказывает продление США исключения из санкций в отношении морских поставок российской нефти, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Мы не всегда на 100% согласны по всем вопросам, и, к сожалению, это (продление лицензии США на нефть из РФ - ред.) как раз один из таких случаев", - приводит слова Домбровскиса агентство Рейтер.
Вместе с тем чиновник позитивно оценил результаты прошедшей во французском городе Эвиан встречи руководителей финансовых ведомств стран "Большой семерки".
Накануне глава минфина США Скотт Бессент подтвердил, что Штаты продлевают еще на 30 дней истекшее 16 мая исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти. Это уже второе с марта продление послаблений, на которые власти США идут, пытаясь сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран.
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В ЕС устроили истерику из-за решения США в отношении России
Вчера, 16:48
 
В миреСШАРоссияИзраильВалдис ДомбровскисСкотт БессентG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала