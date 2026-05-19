Страны G7 имеют единое мнение не по всем вопросам, заявил еврокомиссар

ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Страны G7 имеют единое мнение не по всем вопросам, что доказывает продление США исключения из санкций в отношении морских поставок российской нефти, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
Вместе с тем чиновник позитивно оценил результаты прошедшей во французском городе Эвиан встречи руководителей финансовых ведомств стран "Большой семерки".
Накануне глава минфина США Скотт Бессент подтвердил, что Штаты продлевают еще на 30 дней истекшее 16 мая исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти. Это уже второе с марта продление послаблений, на которые власти США идут, пытаясь сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран.