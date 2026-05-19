Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Архивное фото

Рособрнадзор определил нарушения, за которые могут удалить с ЕГЭ-2026​

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Рособрнадзор определил, за какие нарушения участника ЕГЭ-2026 могут удалить из пункта проведения экзамена, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости.

Так, участника ЕГЭ могут удалить из пункта проведения экзамена за то, что он выполняет задания несамостоятельно, общается с другими сдающими в аудитории или имеет при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки.

Удаление также грозит за попытку вынести из аудитории или сфотографировать черновики и экзаменационные материалы.

Всем, кто находится в пункте проведения экзамена, запрещено передавать участникам ЕГЭ шпаргалки, средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру. Нарушение этого запрета тоже может стать причиной удаления, следует из методических рекомендаций.

Акт об удалении составляется в двух экземплярах в присутствии члена Государственной экзаменационной комиссии, руководителя пункта, организатора и общественного наблюдателя (при наличии). Первый экземпляр акта выдается нарушившему правила участнику, а второй в тот же день направляется в ГЭК.