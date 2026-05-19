Рособрнадзор определил нарушения, за которые могут удалить с ЕГЭ-2026​ - РИА Новости, 19.05.2026
02:08 19.05.2026 (обновлено: 02:47 19.05.2026)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Рособрнадзор определил, за какие нарушения участника ЕГЭ-2026 могут удалить из пункта проведения экзамена, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости.
Так, участника ЕГЭ могут удалить из пункта проведения экзамена за то, что он выполняет задания несамостоятельно, общается с другими сдающими в аудитории или имеет при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки.
Удаление также грозит за попытку вынести из аудитории или сфотографировать черновики и экзаменационные материалы.
Всем, кто находится в пункте проведения экзамена, запрещено передавать участникам ЕГЭ шпаргалки, средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру. Нарушение этого запрета тоже может стать причиной удаления, следует из методических рекомендаций.
Акт об удалении составляется в двух экземплярах в присутствии члена Государственной экзаменационной комиссии, руководителя пункта, организатора и общественного наблюдателя (при наличии). Первый экземпляр акта выдается нарушившему правила участнику, а второй в тот же день направляется в ГЭК.
Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.
