В Петербурге при разгерметизации газового баллона погиб человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Разгерметизация газового баллона произошла на стройплощадке в Петроградском районе Санкт-Петербурга, погиб один человек, еще один госпитализирован, сообщили РИА Новости в городском управлении МЧС РФ.

Инцидент произошел на строительной площадке на проспекте Добролюбова, 14.

"В грузовом автомобиле (цементовоз), оборудованном восемью газовыми баллонами, произошла разгерметизация газового баллона. Один человек погиб, один пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, разгерметизация не сопровождалась возгоранием.