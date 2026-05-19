В Петербурге при разгерметизации газового баллона погиб человек
21:03 19.05.2026
В Петербурге при разгерметизации газового баллона на стройке погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На стройплощадке в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошла разгерметизация газового баллона.
  • Инцидент произошел на проспекте Добролюбова, 14, в цементовозе, оборудованном газовыми баллонами.
  • Один человек погиб, еще один пострадал, возгораний не было, по факту происшествия организована процессуальная проверка.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Разгерметизация газового баллона произошла на стройплощадке в Петроградском районе Санкт-Петербурга, погиб один человек, еще один госпитализирован, сообщили РИА Новости в городском управлении МЧС РФ.
Инцидент произошел на строительной площадке на проспекте Добролюбова, 14.
"В грузовом автомобиле (цементовоз), оборудованном восемью газовыми баллонами, произошла разгерметизация газового баллона. Один человек погиб, один пострадал", - сказал собеседник агентства.
По его словам, разгерметизация не сопровождалась возгоранием.
Как сообщила пресс-служба ГСУСК по Петербургу, по факту происшествия организована процессуальная проверка. Следователь работает на месте происшествия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России
 
 
