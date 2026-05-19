Российская теннисистка Чараева проиграла в квалификации "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Алина Чараева не смогла пробиться во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
- В матче первого раунда Чараева проиграла итальянке Лукреции Стефанини со счетом 4:6, 5:7.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россиянка Алина Чараева не смогла пробиться во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче первого раунда Чараева (122-я ракетка мира) проиграла итальянке Лукреции Стефанини (154) со счетом 4:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут.
В следующем круге Стефанини сыграет с соотечественницей Лючией Бронцетти (173).