23:37 19.05.2026 (обновлено: 23:51 19.05.2026)
В США заявили о сложности расследования удара по школе в Иране

Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расследование удара по школе для девочек в Иране продолжается.
  • Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил, что оно сложнее, чем обычные расследования военных ударов.
  • Об этом Купер заявил на слушаниях в палате представителей США.
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Расследование удара по школе для девочек в Иране продолжается и является более сложным чем обычные расследования военных ударов, заявил во вторник командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что расследование удара по школе продолжается.
"Расследование продолжается... Сама школа располагается на территории действующей базы ракетных сил КСИР (Корпуса стражей исламской революции - ред.), так что это сложнее, чем (расследования - ред.) обычных ударов", - заявил он на слушаниях в палате представителей США.
В первый же день агрессии США и Израиля против Ирана, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге республики. Погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. МИД Ирана заявлял, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk.
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампВооруженные силы СШАКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
