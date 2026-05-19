В США заявили о сложности расследования удара по школе в Иране

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Расследование удара по школе для девочек в Иране продолжается и является более сложным чем обычные расследования военных ударов, заявил во вторник командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что расследование удара по школе продолжается.
"Расследование продолжается... Сама школа располагается на территории действующей базы ракетных сил КСИР (Корпуса стражей исламской революции - ред.), так что это сложнее, чем (расследования - ред.) обычных ударов", - заявил он на слушаниях в палате представителей США.
