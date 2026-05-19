МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Воронежской области ночью уничтожили 17 беспилотников, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и пятью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.