Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Страсбурге - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
Теннис
 
16:26 19.05.2026 (обновлено: 16:54 19.05.2026)
Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Александрова проиграла Ли в матче второго круга турнира WTA 500 в Страсбурге

  • Россиянка Екатерина Александрова проиграла представительнице США Энн Ли в матче второго круга теннисного турнира категории WTA 500 в Страсбурге.
  • Встреча завершилась поражением Александровой со счетом 6:4, 4:6, 3:6.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова проиграла представительнице США Энн Ли в матче второго круга теннисного турнира категории WTA 500 в Страсбурге, призовой фонд которого превышает 1 миллион евро.
Встреча завершилась поражением Александровой, которая занимает 14-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 6:4, 4:6, 3:6. Ли является 30-й ракеткой мира. Россиянка была посеяна на турнире под вторым номером. Спортсменки провели на корте 2 часа.
В четвертьфинале Ли сыграет с победительницей матча между чешкой Марией Боузковой и украинкой Александрой Олейниковой.
