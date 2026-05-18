Колосков назвал "Зенит" и "Краснодар" равнозначными претендентами на титул - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
10:29 18.05.2026 (обновлено: 13:02 18.05.2026)
Колосков назвал "Зенит" и "Краснодар" равнозначными претендентами на титул

Колосков: победа "Зенита" в ЧР объективно по всем параметрам

© РИА Новости / Александр Гальперин
Игроки Зенита - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Игроки "Зенита". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский «Зенит» завоевал золотые медали чемпионата России, набрав 68 очков.
  • «Зенит» опередил «Краснодар» на два балла.
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что победа «Зенита» объективна и соответствует качеству управления в клубе.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Завоевание петербургским "Зенитом" золотых медалей чемпионата России совершенно объективно по всем параметрам, ведь команда первой пришла к финишу на дистанции 30 туров, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Петербуржцы набрали 68 очков, на два балла опередив "Краснодар". Бронзовые медали завоевал московский "Локомотив" (53).
"У нас было два равнозначных претендента на первое место. И не случайно до последних минут шло соперничество между "Зенитом" и "Краснодаром". Где-то "Зениту" чуть-чуть повезло, где-то немного не повезло "Краснодару", как в той же игре с "Динамо" (южане в предпоследнем туре выигрывали в Москве со счетом 1:0, но уступили – 1:2). В любом случае победа "Зенита" объективна. Говорят, что где-то дали пенальти, где-то было что-то еще, но у нас же в чемпионате сыграно 30 туров", - сказал Колосков.
"И в любом из матчей можно как набрать очки, так и потерять их. Каждая команда может сейчас посчитать все свои подобные приобретения и потери. Поэтому я считаю, что и вверху турнирной таблицы, и внизу все абсолютно объективно и в полном соответствии с тем качеством управления, которое есть в любом футбольном клубе", - добавил собеседник агентства.
"Зенит" в предыдущий раз побеждал в турнире в 2024 году, в 2025-м первое место занял "Краснодар".
Дегтярев поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу
17 мая, 20:41
 
ФутболСпортРоссияМоскваВячеслав КолосковРоссийский футбольный союз (РФС)ЗенитКраснодарЛокомотив (Москва)
 
