Колосков назвал "Зенит" и "Краснодар" равнозначными претендентами на титул

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Завоевание петербургским "Зенитом" золотых медалей чемпионата России совершенно объективно по всем параметрам, ведь команда первой пришла к финишу на дистанции 30 туров, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
"У нас было два равнозначных претендента на первое место. И не случайно до последних минут шло соперничество между "Зенитом" и "Краснодаром". Где-то "Зениту" чуть-чуть повезло, где-то немного не повезло "Краснодару", как в той же игре с "Динамо" (южане в предпоследнем туре выигрывали в Москве со счетом 1:0, но уступили – 1:2). В любом случае победа "Зенита" объективна. Говорят, что где-то дали пенальти, где-то было что-то еще, но у нас же в чемпионате сыграно 30 туров", - сказал Колосков.
"И в любом из матчей можно как набрать очки, так и потерять их. Каждая команда может сейчас посчитать все свои подобные приобретения и потери. Поэтому я считаю, что и вверху турнирной таблицы, и внизу все абсолютно объективно и в полном соответствии с тем качеством управления, которое есть в любом футбольном клубе", - добавил собеседник агентства.
"Зенит" в предыдущий раз побеждал в турнире в 2024 году, в 2025-м первое место занял "Краснодар".