Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 18.05.2026 (обновлено: 12:11 18.05.2026)
Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

ВСУ потеряли более 300 военных в зоне действия "Центра"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.
  • Нанесено поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 300 военнослужащих.
  • Поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новогригоровка, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Белицкое, Белозерское Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Райполе Днепропетровской области.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 300 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новогригоровка, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Белицкое, Белозерское Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Райполе Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
"Их больше нет": на Западе сделали внезапное заявление об ударе по Украине
Вчера, 05:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДнепропетровская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала