Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.
- Нанесено поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 300 военнослужащих.
- Поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новогригоровка, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Белицкое, Белозерское Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Райполе Днепропетровской области.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 300 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новогригоровка, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Белицкое, Белозерское Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Райполе Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны.