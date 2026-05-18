Россия и Китай хотят расширить допуск российской агропродукции в КНР

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва и Пекин работают над расширением номенклатуры допуска российских агропромышленных товаров на рынок Китая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Помощник президента РФ отметил, что сейчас растут грузоперевозки между двумя странами, осуществляется модернизация приграничных пунктов пропуска, обсуждаются вопросы совместного освоения Северного морского пути.

Приоритетом двустороннего практического сотрудничества он назвал сферу энергетики, отметив, что Россия является одним из основных поставщиков энергоресурсов в Китай. Ушаков напомнил, что в 2027 году планируется запуск "дальневосточного" газового маршрута, обсуждаются и другие масштабные инициативы.