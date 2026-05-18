Россия и Китай хотят расширить допуск российской агропродукции в КНР
16:35 18.05.2026
Россия и Китай хотят расширить допуск российской агропродукции в КНР

Ушаков: Россия и Китай хотят расширить допуск российской агропродукции в КНР

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков. 18.05.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва и Пекин работают над расширением номенклатуры допуска российских агропромышленных товаров на рынок Китая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Важное место в двусторонней торговле занимают взаимные закупки сельскохозяйственной продукции, идет работа над расширением номенклатуры допуска российских агропромышленных товаров на китайский рынок. У китайской общественности пользуются популярностью фестивали-ярмарки российских товаров "Сделано в России", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Китай.
Помощник президента РФ отметил, что сейчас растут грузоперевозки между двумя странами, осуществляется модернизация приграничных пунктов пропуска, обсуждаются вопросы совместного освоения Северного морского пути.
Приоритетом двустороннего практического сотрудничества он назвал сферу энергетики, отметив, что Россия является одним из основных поставщиков энергоресурсов в Китай. Ушаков напомнил, что в 2027 году планируется запуск "дальневосточного" газового маршрута, обсуждаются и другие масштабные инициативы.
"Успешно реализуются российско-китайские проекты по добыче и переработке углеводородов в арктической зоне и на Дальнем Востоке России. Продолжаются работы по сооружению новых блоков Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу", согласовываются новые крупные договоренности", - уточнил помощник президента.
