Разин претендует на приз лучшему тренеру сезона КХЛ

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Анвар Гатиятулин из казанского "Ак Барса", Виктор Козлов из уфимского "Салавата Юлаева" и Андрей Разин из магнитогорского "Металлурга" составили тройку претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.
Под руководством Гатиятулина "Ак Барс" одержал 57 побед в 86 матчах. Казанская команда заняла третье место в Восточной конференции и дошла до финала Кубка Гагарина. После четырех матчей счет в финальной серии с ярославским "Локомотивом" равный (2-2).
"Салават Юлаев" Козлова одержал 40 побед в 78 матчах, финишировав пятым на Востоке и дойдя до второго раунда плей-офф. Козлов второй сезон подряд номинирован на приз.
"Металлург" Разина одержал 58 побед в 83 матчах и впервые в своей истории стал обладателем Кубка континента за победу в регулярном чемпионате. Также "Металлург" стал самой результативной командой. В плей-офф "Магнитка" дошла до полуфинала. Разин уже признавался лучшим тренером КХЛ по итогам сезона-2023/24.
В сезоне-2024/25 лучшим тренером КХЛ был признан возглавлявший ярославский "Локомотив" Игорь Никитин, чья команда завоевала тогда Кубок Гагарина.
Победитель будет объявлен на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая пройдет 28 мая.