Рейтинг@Mail.ru
Разин претендует на приз лучшему тренеру сезона КХЛ - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:54 18.05.2026 (обновлено: 13:03 18.05.2026)
Разин претендует на приз лучшему тренеру сезона КХЛ

Гатиятулин, Козлов и Разин номинированы на приз лучшему тренеру сезона КХЛ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Металлурга" Андрей Разин
Главный тренер Металлурга Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анвар Гатиятулин из казанского "Ак Барса", Виктор Козлов из уфимского "Салавата Юлаева" и Андрей Разин из магнитогорского "Металлурга" стали претендентами на приз лучшему тренеру сезона-2025/26 КХЛ.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Анвар Гатиятулин из казанского "Ак Барса", Виктор Козлов из уфимского "Салавата Юлаева" и Андрей Разин из магнитогорского "Металлурга" составили тройку претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.
Под руководством Гатиятулина "Ак Барс" одержал 57 побед в 86 матчах. Казанская команда заняла третье место в Восточной конференции и дошла до финала Кубка Гагарина. После четырех матчей счет в финальной серии с ярославским "Локомотивом" равный (2-2).
"Салават Юлаев" Козлова одержал 40 побед в 78 матчах, финишировав пятым на Востоке и дойдя до второго раунда плей-офф. Козлов второй сезон подряд номинирован на приз.
"Металлург" Разина одержал 58 побед в 83 матчах и впервые в своей истории стал обладателем Кубка континента за победу в регулярном чемпионате. Также "Металлург" стал самой результативной командой. В плей-офф "Магнитка" дошла до полуфинала. Разин уже признавался лучшим тренером КХЛ по итогам сезона-2023/24.
В сезоне-2024/25 лучшим тренером КХЛ был признан возглавлявший ярославский "Локомотив" Игорь Никитин, чья команда завоевала тогда Кубок Гагарина.
Победитель будет объявлен на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая пройдет 28 мая.
Хоккей. КХЛ. Финал. Локомотив (Ярославль) - Ак Барс (Казань) - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
"Знаю лишь Матвея": Сурин ответил на вопрос про Илью Сафонова из "Ак Барса"
17 мая, 19:03
 
ХоккейСпортВостокВиктор КозловАндрей РазинАнвар ГатиятулинАк БарсМеталлург (Магнитогорск)Локомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    Л. Самсонова
    76
    53
  • Теннис
    Завершен
    П. Марцинко
    В. Звонарева
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    США
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Дания
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ЦСКА
    81
    100
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бернли
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала