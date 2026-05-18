"Аномальное явление". Трамп раскрыл, что США обнаружили на орбите Земли

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. От видеороликов до официальных документов — по указанию Дональда Трампа США начали публиковать файлы об НЛО. Впрочем, первые крупицы ранее засекреченной информации о многолетних наблюдениях никаких ответов не дают — наоборот, рождают еще больше вопросов. О тайнах архивов Пентагона — в материале РИА Новости.

От лазера до зеленых человечков

Пятого декабря 1965 года космический корабль США "Джемини-7" с двумя астронавтами находился на орбите Земли. В какой-то момент командир Фрэнк Борман увидел в иллюминаторе нечто необъяснимое и тут же доложил в центр управления полетами: "У нас что-то на десять часов над нами". Диспетчеры НАСА попросили уточнить, что именно, и Борман описал объект, не похожий ни на один американский или советский аппарат.

© Официальный сайт НАСА Американский астронавт Фрэнк Борман

"Это блестящее тело... на фоне черного неба, с триллионами частиц на нем… Оно впереди нас, в двух часах полета, медленно вращается", — сказал Борман.

Что именно наблюдал экипаж "Джемини-7", до сих пор загадка. Историю обнародовали недавно в первой серии публикаций Пентагона об НЛО, которые теперь официально предпочитают называть "необъяснимыми аномальными явлениями". Всего свет увидел 162 архивных файла из фотографий, видеозаписей и правительственных документов за последние 80 лет.

Оказалось, нечто непонятное видели астронавты и на Луне. Участник миссии "Аполлон-11" Базз Олдрин в 1969-м рассказывал, что, находясь на поверхности искусственного спутника Земли, "видел довольно яркий источник света", предварительно определенный как "лазер". Схожие световые явления отмечены в отчетах членов экипажей "Аполлона-12" и "Аполлона-17".

© Фото : U.S. Department of War Снимок с поверхности Луны, на котором видны точки неизвестного происхождения

Среди публикаций есть и довольно свежие материалы. Например, видео, снятые американскими военными на Ближнем Востоке в 2022 году. На кадрах из Ирака, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратов запечатлен объект овальной формы, летящий слева направо. В сопроводительном сообщении он обозначен как "возможная ракета", но что это было на самом деле, так и не определили.

Согласно другому документу, в конце прошлого года разведка и федеральные агенты США задействовали вертолеты и системы FLIR (тепловизионные камеры высокого разрешения) для поиска аномалий в горном массиве, чье местоположение не раскрывается. В ходе операции был обнаружен "раскаленный" шар, совершавший маневры, недоступные земной технике.

Шар завис на уровне земли, а затем на высокой скорости направился на юг и "разделился на два объекта". Аномалия за считаные секунды преодолела более 32 километров. Технической возможности догнать ее у американцев не было.

© AP Photo / Department of Defense Кадр видео, где виден необъяснимый объект

Среди ранее засекреченных данных нашлось место и свидетельствам простых очевидцев. Как правило, ничем другим, кроме их же собственных показаний, эта информация не подтверждена и вызывает большие сомнения.

"Несколько свидетелей сообщили, что видели членов экипажа, приземлившихся на этих объектах. <…> Это существа ростом от трех с половиной (107 сантиметров) до четырех футов (122 сантиметра), одетые в то, что напоминает скафандры и шлемы", — говорится в одном из опубликованных отчетов о летающих тарелках за май 1965-го.

"Радуйтесь и наслаждайтесь", — написал Трамп в соцсетях, когда файлы увидели свет. Американский лидер напомнил, что, в отличие от предшественников, которые, по его словам, не были прозрачны в этом вопросе, обещание выполнил. Дескать, теперь общественность сама может сделать выводы.

© AP Photo / Susan Sterner Посетители Международного музея НЛО в Розуэлле

Предшественник Трампа Барак Обама в феврале публично обмолвился, что верит в инопланетян, хотя сам их не видел. И одновременно опроверг наличие у Вашингтона каких-либо доказательств внеземной жизни. По словам нынешнего американского лидера, Обама раскрыл государственную тайну.

На днях бывший президент США заявил, что Штаты в целом плохо хранят секреты, поэтому скрывать ту же секретную лабораторию в "Зоне 51" на протяжении почти 80 лет было невозможно.

"Какой-нибудь парень, охраняющий объект, уже сделал бы селфи с одним из пришельцев и отправил бы его своей девушке", — заметил Обама.

© AP Photo / Erin Hooley Барак Обама

Накануне публикации администрация Трампа занялась проверкой серии загадочных исчезновений и смертей 11 человек, причастных к правительственным программам изучения космоса. Один из них, отставной генерал-майор Уильям Маккасланд, работал в лаборатории в Лос-Аламосе и имел доступ к секретной информации. Двадцать шестого февраля он вышел из дома в Альбукерке и исчез, взяв с собой пистолет, но оставив мобильный телефон. В полутора километрах от особняка нашли его армейскую серую толстовку. Больше никаких зацепок обнаружено не было.

Трамп подключил к расследованию ФБР. Через пару недель Белый дом заявил, что все эти случаи не связаны между собой, и призвал не переоценивать масштаб проблемы.

Между откровением и подлогом

Министерство войны пообещало обнародовать материалы по НЛО порционно — по одному пакету каждые несколько недель. Это отличает ситуацию с публикацией архивов по убийству экс-президента США Джона Кеннеди и дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Тогда в свет выходили сразу целые массивы различных документов, часть которых тем не менее прошла цензуру.

© AP Photo Неопознанный летающий объект в небе над Салемом, Орегон

В конгрессе особых сенсаций не ждут и на этот раз. Американские парламентарии ранее официально потребовали опубликовать 46 видеозаписей, связанных с НЛО, но неизвестно, появятся ли они когда-нибудь в открытом доступе полностью. Пока выложили лишь малую часть.

Конгрессмен-республиканец Тим Берчетт, поддерживая инициативу Трампа, заявил, что прозрачность "потребует времени". Глава НАСА Джаред Айзекман, называющий поиск внеземной жизни "основной деятельностью агентства", также выступил за рассекречивание информации по НЛО. "Мы будем откровенны в том, что нам известно наверняка, в том, что еще предстоит понять, и во всем, что еще предстоит открыть", — заявил он.

Конспирологи тоже пока удовлетворены результатами. Лидер техасского сообщества уфологов Джон Эдж считает, что был сделан шаг "в правильном направлении". Он не думает, что власти попытаются что-то скрыть, однако сами рассекреченные файлы, по его мнению, якобы ничего нового не сообщают.