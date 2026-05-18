Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказала, как найти экзопланету любительским телескопом - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:41 18.05.2026
Ученый рассказала, как найти экзопланету любительским телескопом

РИА Новости: экзопланеты можно найти любительским телескопом

© iStock.com / m-gucciАстроном смотрит на заход солнца с помощью телескопа
Астроном смотрит на заход солнца с помощью телескопа - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© iStock.com / m-gucci
Астроном смотрит на заход солнца с помощью телескопа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований РАН Владислава Ананьева рассказала, что «горячие юпитеры» — один из видов экзопланет — можно обнаружить с помощью любительского телескопа.
  • Для обнаружения экзопланет типа «горячий юпитер» достаточно любительского 10-сантиметрового телескопа и возможности снимать фотометрию хотя бы раз в 10 минут.
  • «Горячие юпитеры» имеют массу от 0,3 до 13 масс Юпитера и делают оборот вокруг звезды быстрее чем за 10 суток, они были первыми обнаруженными экзопланетами и их известно несколько сотен.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Самые простые для обнаружения экзопланеты - "горячие юпитеры" - можно найти на небе даже с помощью любительского телескопа, рассказала РИА Новости научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН Владислава Ананьева.
"Для обнаружения экзопланет типа "горячий юпитер" достаточно любительского 10-сантиметрового телескопа и возможности снимать фотометрию хотя бы раз в 10 минут. Таким образом можно получить кривые блеска и найти транзиты", - сказала Ананьева.
"Горячие юпитеры" имеют массу от 0,3 до 13 масс Юпитера и делают оборот вокруг звезды быстрее чем за 10 суток. Именно они были первыми обнаруженными экзопланетами. Среди планет вне Солнечной системы они не являются самыми распространенными, но из-за простоты обнаружения их известно несколько сотен.
Транзитный способ не позволяет увидеть саму планету, но благодаря ему можно сделать однозначный вывод о ее наличии по блеску звезды. Звезда по время пролета планеты перед нет становится чуть "тусклее". По тому, насколько меняется блеск и по продолжительности транзита можно определить размеры планеты и период ее обращения.
Телескоп на фоне звездного неба - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Ученый объяснил, почему метеориты не видны в телескоп
19 марта, 03:29
 
Российская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала