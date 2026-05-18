Ученый рассказала, как найти экзопланету любительским телескопом

Краткий пересказ от РИА ИИ Научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований РАН Владислава Ананьева рассказала, что «горячие юпитеры» — один из видов экзопланет — можно обнаружить с помощью любительского телескопа.

Для обнаружения экзопланет типа «горячий юпитер» достаточно любительского 10-сантиметрового телескопа и возможности снимать фотометрию хотя бы раз в 10 минут.

«Горячие юпитеры» имеют массу от 0,3 до 13 масс Юпитера и делают оборот вокруг звезды быстрее чем за 10 суток, они были первыми обнаруженными экзопланетами и их известно несколько сотен.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Самые простые для обнаружения экзопланеты - "горячие юпитеры" - можно найти на небе даже с помощью любительского телескопа, рассказала РИА Новости научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН Владислава Ананьева.

"Для обнаружения экзопланет типа "горячий юпитер" достаточно любительского 10-сантиметрового телескопа и возможности снимать фотометрию хотя бы раз в 10 минут. Таким образом можно получить кривые блеска и найти транзиты", - сказала Ананьева.

"Горячие юпитеры" имеют массу от 0,3 до 13 масс Юпитера и делают оборот вокруг звезды быстрее чем за 10 суток. Именно они были первыми обнаруженными экзопланетами. Среди планет вне Солнечной системы они не являются самыми распространенными, но из-за простоты обнаружения их известно несколько сотен.