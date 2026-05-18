Меньшиков резко раскритиковал новую постановку "Гамлета" с Юрой Борисовым

Краткий пересказ от РИА ИИ Олег Меньшиков резко раскритиковал новую постановку "Гамлета" в МХТ имени Чехова.

Он назвал постановку "театральной катастрофой" и отметил отсутствие мыслей в спектакле.

Премьерные показы нового спектакля "Гамлет" в постановке Андрея Гончарова с Юрой Борисовым в главной роли прошли 14 и 15 мая в МХТ имени Чехова.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Художественный руководитель Театра имени Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков выступил с резкой критикой в адрес нового спектакля "Гамлет" в МХТ имени Чехова, назвав постановку "театральной катастрофой", которая его разочаровала.

Меньшиков отметил, что в последнее время часто посещал спектакли молодых режиссеров в столичных театрах, и, как и положено, одни постановки и режиссерские ходы увенчались успехом, а другим требуется доработка, однако последняя постановка новой версии бессмертной классики Уильяма Шекспира в МХТ имени Чехова стала для него главным разочарованием.

"То, что я увидел, - это театральная катастрофа. Театр породил чудовище. Знаете, меня еще подстегнуло, что где-то в сети я нашел отклик, что это, оказывается, "гениально", что "это не каждому дано понять", что там какие-то смыслы скрыты, которые только сверхпросвещенный ум может понять. Ой, какие смыслы? Там ни одной мысли нет. Там даже зарождение мысли отсутствует", - сказал Меньшиков в видеобращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

Он добавил, что многие современные режиссеры объясняют эпатажные представления и спорные решения единственной разученной фразой: "Я так вижу". По его мнению, театральное сообщество не должно терять чувство меры и ответственности перед зрителем.

"Может быть, это мы виноваты? Ведь то, что говорит режиссер, это не истина в последней инстанции, это всего лишь предложение к дискуссии. Может быть, это призыв к диалогу должен быть? С нашего молчаливого согласия такое происходит - рождаются такие спектакли. Может быть, все-таки, нам - артистам, разделить ответственность за спектакль, который выпускает театр, а не оставаться в стороне? От нас - артистов, очень многое зависит, давайте об этом не забывать", - заключил Меньшиков.

