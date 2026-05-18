Россияне стали бронзовыми призерами юниорского ЧЕ по стендовой стрельбе

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россияне Ксения Татаринова и Денис Дубинин завоевали бронзовые медали в упражнении "трап, дуэт" на чемпионате Европы по стендовой стрельбе среди юниоров до 18 лет в хорватском Осиеке.
В матче за третье место российский дуэт одержал победу над соперниками из Кипра со счетом 6:0.
Чемпионат Европы завершится 20 мая. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
