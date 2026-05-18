МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Китае всегда рады приезду президента России Владимира Путина, в отличие от состоявшегося визита Дональда Трампа, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю.
"Видеть, как Дональд Трамп садится в самолет и улетает, было самым сильным облегчением. Потому что теперь можно приступить к обсуждению вопросов мирового масштаба. Это, кстати, начнется через несколько дней, когда другой мировой лидер, Владимир Путин, приедет в Китай", — сказал он.
Эксперт выразил уверенность, что оба лидера уважают друг друга и делают общее дело, в то время как США умеют только разрушать мировой порядок и паразитировать на своих союзниках.
Трамп побывал в КНР с государственным визитом 13-15 мая, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как писал портал Daily Beast, американский лидер не добился результатов ни по одному из вопросов, на решение которых была направлена поездка.
При этом отмечалось, что несмотря на заявления президента США о прогрессе по множеству из задач, сам он так и не пояснил, какие именно вопросы были урегулированы.